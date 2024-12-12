Путин отметил важность развития связей с мусульманскими странами

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятий группы стратегического видения «Россия – исламский мир», отметив, что РФ традиционно придаёт большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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