Удар в спину: как Киев «отблагодарил» Турцию за помощь и поддержку атаками на её корабли в Чёрном море

Многовекторная политика турецкого руководства всё чаще сталкивается с суровой реальностью, в которой усидеть на нескольких стульях одновременно становится физически невозможно.
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А если это не хохлы, а сраэль орудует под чужим флагом? Что тогда?