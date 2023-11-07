В России выращивают новую культуру мискантус: в Подмосковье будут её перерабатывать

Волокна мискантуса можно превращать в современные композитные материалы.Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Рассийской академии наук официально зарегистрировали первый в России сорт мискантуса «сорановский».
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