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В России выращивают новую культуру мискантус: в Подмосковье будут её перерабатывать

В России выращивают новую культуру мискантус: в Подмосковье будут её перерабатывать

Волокна мискантуса можно превращать в современные композитные материалы.Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Рассийской академии наук официально зарегистрировали первый в России сорт мискантуса «сорановский».

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