Народный фронт просит Минпромторг РФ обосновать закупку автомобиля за 14,5 млн рублей

Эксперты Бюро расследований Народного фронта обратились в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой обратить внимание и дать объективную оценку закупке их дочерней организацией – ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» – дорогостоящего автомобиля за 14,5 млн руб.
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