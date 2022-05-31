Народный фронт просит Минпромторг РФ обосновать закупку автомобиля за 14,5 млн рублей

Эксперты Бюро расследований Народного фронта обратились в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой обратить внимание и дать объективную оценку закупке их дочерней организацией – ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» – дорогостоящего автомобиля за 14,5 млн руб.