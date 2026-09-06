Русские пенсионеры массово раздают квартиры. Названо 6 причин. И каждая – проблема

По шести разным причинам в России начался особый бум. Пенсионеры избавляются от жилья.Юристы и нотариусы в России в некотором недоумении.
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даааа тсарграт уже настолько примитивно врёт, что суслов и гебельс просто сопляки во вранье