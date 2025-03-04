ВЧ

Валерий Чикунов

Трамп вообще никак не может изменить ситуацию в России , а соответственно и на украине в которой мы и только мы сможем укротить бандеровцев, нас ледников фашизмаи Прежде уничтожим всех сторонников фашистского режима , вновь перевоспитаем оставшихся , наведём порядок во всех сферах . И пусть все запомнят , это нужно только нам , нашей стране и никто просто не сможет это сделать ., а смогут иноземцы любых мастей из любых стран только внести один разлад и беспорядок , а в этом бардаке только и можно , что достигать исключительно своих интересов , что они с успехом и делают .