В интернете вспомнили предсказание лидера ЛДПР Владимира Жириновского на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" о том, что семья президента США Дональда Трампа будет править Америкой до 2040 года, а сам Трамп станет лучшим президентом в истории Соединенных Штатов.
Жириновский предсказывал правление семьи Трампа в США до 2040 года
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЧ
Валерий Чикунов
Трамп вообще никак не может изменить ситуацию в России , а соответственно и на украине в которой мы и только мы сможем укротить бандеровцев, нас ледников фашизмаи Прежде уничтожим всех сторонников фашистского режима , вновь перевоспитаем оставшихся , наведём порядок во всех сферах . И пусть все запомнят , это нужно только нам , нашей стране и никто просто не сможет это сделать ., а смогут иноземцы любых мастей из любых стран только внести один разлад и беспорядок , а в этом бардаке только и можно , что достигать исключительно своих интересов , что они с успехом и делают .
Ответить
21 час.
Свежие комментарии