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Пронедра

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Европу ждет не столько холод, сколько шок от цен

Европу ждет не столько холод, сколько шок от цен Этим летом аномальная жара, к осени — риск блокады Ормуза, а в итоге газовые хранилища ЕС заполнены всего на 65,6%.

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