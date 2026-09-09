В субботнем матче «Зенита» будет, как в первом тайме с ЦСКА - «Локо» придётся очень несладко. Но «как Фортуна обернётся»? – мнение Радимова

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от центрального матча 8-го тура чемпионата России, в котором команда Сергея Семака примет «Локомотив», одержавший накануне визита на «Газпром Арену» первую победу в сезоне.
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