Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

В субботнем матче «Зенита» будет, как в первом тайме с ЦСКА - «Локо» придётся очень несладко. Но «как Фортуна обернётся»? – мнение Радимова

В субботнем матче «Зенита» будет, как в первом тайме с ЦСКА - «Локо» придётся очень несладко. Но «как Фортуна обернётся»? – мнение Радимова

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от центрального матча 8-го тура чемпионата России, в котором команда Сергея Семака примет «Локомотив», одержавший накануне визита на «Газпром Арену» первую победу в сезоне.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым