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«Ночь выборов. Госдума – 2026»: эксперты 20 сентября обсудят первые итоги выборов

«Ночь выборов. Госдума – 2026»: эксперты 20 сентября обсудят первые итоги выборов

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. 20 сентября в Москве пройдет XII Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов», центральной темой которого в 2026 году станут выборы депутатов Госдумы IX созыва.

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