Аргументы недели

97 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Егоров
    Сммешко не СМЕШИ ЧЕБУРАШКУ ,, она и так СМЕШНАЯ !Бывший глава СБУ ...
  • Сергей Иванютин
    В эти сотни тысяч ты не попал, вот и исходишь на говно, сраный рядовой.Военспец Коротчен...
  • ВАЛЕРИЙ ХОХЛОВ
    Сраный подполковник рассуждает на стратегическом и мировом уровне. В России таких как он сотни тысяч.Военспец Коротчен...

Протодиакон Андрей Кураев госпитализирован с коронавирусом

Протодиакон Андрей Кураев госпитализирован с коронавирусом

Протодиакон Андрей Кураев попал в больницу с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19. О госпитализации священника в одну из больниц Москвы в четверг, 27 января, сообщил иеромонах Дмитрий (Першин).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх