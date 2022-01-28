Протодиакон Андрей Кураев госпитализирован с коронавирусом

Протодиакон Андрей Кураев попал в больницу с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19. О госпитализации священника в одну из больниц Москвы в четверг, 27 января, сообщил иеромонах Дмитрий (Першин).
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