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Никола Йокич оформил 6-й за январь трипл-дабл, «Наггетс» одержали 4-ю победу подряд

Центровой «Денвера» Никола Йокич помог команде одержать выездную победу над «Новым Орлеаном» (116:105), продлив успешную серию до четырех матчей.

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