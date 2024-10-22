Выборы в Госдуму в 2026 году пройдут на фоне повышенной конфликтности: эксперты назвали главные риски

Прошедшая в сентябре региональная избирательная кампания в России снова продемонстрировала высокий уровень контроля федерального центра над политическими процессами, но накануне выборов Госдуму, которые пройдет в 2026 году, в стране возможна повышенная конфликтность.
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