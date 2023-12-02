Bloomberg: сенат США проведет голосование о помощи Украине после 11 декабря

Сенат США не сможет проголосовать по новому пакету помощи Украине до 11 декабря. Решение по пакетному запросу американского лидера Джо Байдена о поддержке Израиля и ВСУ примут после рождественских каникул, сообщил Bloomberg.
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