Турецкий нефтяной терминал остановил прием российской нефти

Один из средних средиземноморских нефтяных терминалов Турции — терминал Дортиол — больше не будет принимать российский импорт после получения рекордных объемов в прошлом году на фоне усиления санкционного давления со стороны США.
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