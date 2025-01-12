Ледяной дождь превратил тротуары Ярославля в каток Город Ярославль, славящийся своей историей и природными красотами, в последние дни стал ареной ледяного хаоса.
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Ледяной дождь превратил тротуары Ярославля в каток Город Ярославль, славящийся своей историей и природными красотами, в последние дни стал ареной ледяного хаоса.