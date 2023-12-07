Тюкавин: рано или поздно мы поднимем трофей

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, когда команда станет чемпионом России. «Рано или поздно это полоса без побед и чемпионств для «Динамо» закончится, и мы поднимем трофей», — цитирует Тюкавина Sport24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии