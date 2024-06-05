СМИ узнали о попытке немецкого бизнесмена скрыться в посольстве Германии в Москве

Немецкий инвестор Ральф Новак, которого на этой неделе суд в Москве приговорил к пяти годам колонии по делу о хищении акций каршеринга BelkaCar, в день оглашения приговора несколько часов добивался предоставления ему убежища в посольстве Германии в Москве, пишет Der Spiegel.