СМИ узнали о попытке немецкого бизнесмена скрыться в посольстве Германии в Москве

Немецкий инвестор Ральф Новак, которого на этой неделе суд в Москве приговорил к пяти годам колонии по делу о хищении акций каршеринга BelkaCar, в день оглашения приговора несколько часов добивался предоставления ему убежища в посольстве Германии в Москве, пишет Der Spiegel.
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