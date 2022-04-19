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КФФ не планирует подписывать контракт с Карповичем и ищет варианты

Как стало известно журналисту Ермухаммеду Маулену, исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Андрей Карпович не будет утвержден в качестве полноправного наставника.

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