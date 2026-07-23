Белорусские военкомы начнут направлять в армию нерадивых аграриев

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провёл совещание с военными комиссарами страны по вопросам направления в армию работников, не выполняющих добросовестно свои обязанности в уборочную кампанию, сообщила пресс-служба военного ведомства республики.
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