Как научить ребенка быть ответственным

Клауди и Эдди узнали, как помочь детям овладеть этим важным социальным навыком. 123RF/legion-media.ru Этот материал нам помогли подготовить мама 17 детей, общественный деятель, автор тренингов и книг, основательница школы «МегаМамы», женский коуч, эксперт федеральных каналов Валентина Красникова и герои мультсериала «Улётная доставка» Эдди и Клауди.