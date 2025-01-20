Как научить ребенка быть ответственным

Клауди и Эдди узнали, как помочь детям овладеть этим важным социальным навыком. 123RF/legion-media.ru Этот материал нам помогли подготовить мама 17 детей, общественный деятель, автор тренингов и книг, основательница школы «МегаМамы», женский коуч, эксперт федеральных каналов Валентина Красникова и герои мультсериала «Улётная доставка» Эдди и Клауди.
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