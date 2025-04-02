12-е место в мировом рейтинге WTA, нелюбовь к России и нетрадиционная ориентация Касаткиной

На счету Касаткиной восемь титулов WTA. В 2021 году она в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг, а в 2022 году дошла до полуфинала Roland Garros, что является её лучшим результатом на турнирах Большого шлема.
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