В Минздраве рассказали о побочных реакциях после ревакцинации от коронавируса

Побочные реакции после ревакцинации от коронавируса не отличаются от тех, что уже были известны. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РИА "Новости".
Побочные реакции после ревакцинации от коронавируса не отличаются от тех, что уже были известны. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РИА "Новости".
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