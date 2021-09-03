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В Минздраве рассказали о побочных реакциях после ревакцинации от коронавируса

В Минздраве рассказали о побочных реакциях после ревакцинации от коронавируса

Побочные реакции после ревакцинации от коронавируса не отличаются от тех, что уже были известны. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РИА "Новости".

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