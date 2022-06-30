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Минобороны России: обмен пленных по формуле 144 на 144 проводился по указанию Путина

Россия и Украина провели обмен пленных российских солдат на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по прямому указанию президента РФ Владимира Путина, сообщил в четверг, 30 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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