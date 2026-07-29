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Воры в кондитерской Нью-Йорка

Воры в кондитерской Нью-Йорка

Малый бизнес в Нью-Йорке постоянно сталкивается с серьезной волной мелких краж. Владелица местной кондитерской, которая вот-вот обанкротится из-за постоянных краж, начала снимать любителей чужого добра на видео.

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