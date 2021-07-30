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Старший сержант полиции Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом по плаванию

Старший сержант полиции Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом по плаванию

«Сегодня на XXXII летних Олимпийских играх в Токио российский пловец, полицейский патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по г.

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