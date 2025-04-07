Береговая охрана Китая вытеснила японское рыболовецкое судно, незаконно вошедшее в территориальные воды Китая вблизи острова Дяоюйдао

Пекин, 6 апреля /Синьхуа/ -- Береговая охрана Китая /БОК/ вытеснила японское рыболовецкое судно, которое в период с 5 по 6 апреля незаконно вошло в территориальные воды Китая вблизи острова Дяоюйдао, сообщил в воскресенье официальный представитель БОК Лю Дэцзюнь.
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