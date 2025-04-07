Инсайдер: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion может выйти «в любой момент» Окружённый сл...

Инсайдер: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion может выйти «в любой момент»Окружённый слухами ремейк культовой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda Game Studios до сих пор не вышел из тени, но, если верить известному инсайдеру, ждать осталось недолго.