Инсайдер: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion может выйти «в любой момент» Окружённый сл...

Инсайдер: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion может выйти «в любой момент»Окружённый слухами ремейк культовой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda Game Studios до сих пор не вышел из тени, но, если верить известному инсайдеру, ждать осталось недолго.
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