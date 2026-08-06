Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Бежал по дорогу на машину»: зеков-мигрантов, подписавших контракты с Минобороны РФ ради побега на родину, задержали в Саратове

«Бежал по дорогу на машину»: зеков-мигрантов, подписавших контракты с Минобороны РФ ради побега на родину, задержали в Саратове

Русь Несгибаемая В Саратове силовики задержали группу беглых осуждённых мигрантов, которые заключили контракты с Минобороны РФ в исправительной колонии исключительно ради организации побега с СВО на родину.

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