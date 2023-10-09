Вспомним, как всё начиналось…Престарелый политик мирового масштаба Генри Киссинджер ещё в 2013 году давал время жизни государству Израиль до 2022 года.
Антон Благин: Крах еврейского государства — конец мировой глобальной Системы
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А кто для народа у которого нет ни рода ни племени друг? Так перекати поле, скотоводы, и воры которые разворовывают и уничтожают города, государства, цивилизации...
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21 час.
Olegus
Англо-саксонская установочка утверждает «Факты священны, комментарии свободны!» Блажен тот, кто в состоянии отличить первое от второго!
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20 час.
S
Sobering
Антон Благин нахватался фактов, но так и не смог осмыслить их. В одном флаконе у него и правда и вымысел. Евреи - понятное дело - не национальность, а организация. Ходили они по маленькой Синайской пустыне, ходили! Т.е. был исход из Египта. Да вот только кого там водил Моисей? Да рабов разных народов, с муштрой, обучениям всем наукам, и переделыванием мозгов. После чего обученных рабов сделали храмовыми рабами, которых хетты взяли в плен к себе после победы над Египтом в битве при Кадеше. Ну а потом эти храмовые рабы стали подниматься по "служебной" лестнице, родниться со знатью других государств и т.д. тем самым Египет обезглавливал пирамиды общественного устройства соседних государств и руководил ими. Они же и извратили учения Христа и создали организацию, руководящую миром, в лице Глобального Предиктора с двумя центрами концентрации управления, которая приходит в упадок. Центр еврейской организации находится в Праге. Самим хасидам Израиль уже не нужен. Они за его расформирование. Сами же руководители мира имеют свои центры концентрации управления - Евро-Атлантический в Лондоне и Евро-Азиатский в Ватикане. Этими центрами и был создан Израиль после войны для определённых нужд в мироустройстве. Теперь Израиль центру не нужен. Он хочет передать роль евреев армянам. но только разбросанным по всему миру, а не живущим в Закавказье и в Армянском нагорье.
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19 час.
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