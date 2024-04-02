увеличена до 4 млн тонн Такими планами поделились со СМИ представители АО "Усть-Лужский контейнерный терминал" (УЛКТ, Ленинградская область, входит в Global Ports).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
увеличена до 4 млн тонн Такими планами поделились со СМИ представители АО "Усть-Лужский контейнерный терминал" (УЛКТ, Ленинградская область, входит в Global Ports).
Свежие комментарии