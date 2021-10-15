Измена!!! Узбеки вернутся в Россию! Правда, работать...

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаИзмена!!! Узбеки вернутся в Россию! Правда, работать... автор - Мистер Инг Ленты социальных сетей кипят. Новость одна - то ли 300 тысяч, то ли 180 тысяч узбеков - реабилитировали.Вернуться к статье389НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий Селивановвозможно у автора статьи и на самом деле хорошие специалисты-мигранты работают - а у нас все эти мигранты только на продовольственном рынке (и никуда они на стройки Не рвутся работать - вот так) (и машины скупают и квартиры - и скоро столица Чувашии будет тихо захвачена мигрантами (наверняка купившими гражданство РФ !!!!!!!!!)......................Олег СамойловУх ты! "...машины скупают и квартиры..."! А КТО НЕ дает жителям столицы Чувашии машины скупать и квартиры? Денег нет? А у мигрантов деньги откуда? Наворовали? А ПОЧЕМУ граждане столицы Чувашии САМИ НЕ работают на продовольственном рынке? Впадлу, наверное?саша дмитренковсе одинаково)) у нас тоже те зарабатывают,кто не лежит на диване,рискует переехать и хочет работать!Вячеслав 5То.что вы пишите.можно понять.это ближе к экономике страны и немного другая тема. ваша тема.ближе к Европейской.там возникло много проблем с этими мигрантами и они имели это право.так.как Европейцы сами виноваты в этом у нас немного по другому всё устроено. давайте так.почему они не работают в своей стране.мало платят.но это уже их проблема-эта тема связана совсем с другой стороны.но её не трогают.выгодно кому то молчать.вопрос-хотят увеличить народ в России таким способом или работать некому.мы уже многое взяли от Европы.но надо ли нам это??? чьё мнение дороже.народа или власти????Олег СамойловНекоему Вячеславу 5 попробую в двух словах объяснить, ПОЧЕМУ в Россию едут всякие мигранты: 1.В Белоруссию или на Украину едут? НЕТ! ПОЧЕМУ? 2. ПОЧЕМУ в "странах"-соседках МАЛО платят? Попробую сообщить, что надо читать Маркса! Как только почитает Вячеслав 5, что Маркс писал, то поймет, надеюсь, ПОЧЕМУ МАЛО плОтЮтЬ!Олег СамойловАБСОЛЮТНО ВЕРНО, Саша! Те, кто хочет работать и зарабатывать - ИЩУТ и НАХОДЯТ работу, пусть и далеко и вахтовым методом, а кто НЕ хочет - соплями умывются и захлебываются в инете!Александр ПоповНа каком именно продовольственном рынке граждане столицы Чувашии сами не работают?Олег СамойловА ХЕЗ! Вот это разве я писал: "Анатолий Селиванов 15 октября, 10:20 возможно у автора статьи и на самом деле хорошие специалисты-мигранты работают - а у нас все эти мигранты только на продовольственном рынке..."? Прочитал про мигрантов? ВНИМАТЕЛЬНО? Если плохо понял, то поднимись на первый коммент и попытайся сообразить, ЧТО написано!Александр ПоповТак то он написал, а ты то влез, как будто больше всех в теме, кто и как работает на продовольственном рынке столицы Чувашии.Александр ПоповВ столице Чувашии я их особо то и не вижу, в основном тусуются там где шашлык. шаурма и люля-кебаб. Ну студенты ещё. Не то что в Сургуте. там черным черно.Виктор МуравьевХорошо работающих и наших, и мигрантов трудно сыскать. А наши шаромыжники работают не лучше среднеазиатских. Только наши местные денег бешенных хотят при том же качестве. Короче, наш человек работает так же, как глухарь летает - всегда с одной и той же скоростью, поскольку лететь быстрее сил не хватает, а медленнее нельзя - упадёт. Поэтому, сколько нашему ни плати, ни на качестве работ, ни на сроках это не сказывается. Проверено личным опытом. А с мигрантами - то же самое, только мне об этом от других людей известно, сам не проверял.Галина КостинаЭто аыГалина КостинаЭто аыГалина КостинаЭто вы сейчас о себе? Или вы так уничижиьельно о русском народе ?Николай ПолежаевМигранты сейчас берут те же деньги ,что и наши и пьют и халтурят не меньше...так что не знаю,где автор нашёл таких дармовых работников...Наверно сам из узбеков-таджиков..тихо ненавидит Россию,но грабить русских готов!Это не просто слова...были у меня такие работнички и потом ещё и пришли обворовать...MTMargarita TihobaevВсё как под капирку от Запада только у нас арабы,югославы,цыгане,а в России ближнее зарубежьесаша дмитренко90 процентов их в москвабаде))) их и волнует0,,,Ян ПравдинС точки зрения строительства и отделки. Многие с хорошими руками, и с головой. Делал ремонт ( отделку) в новой квартире, все идеально и на много дешевле , чем просили наши бригады. А по качеству и лучше. Пусть зарабатывают и нам хорошо и им. Вы тут пишите узбеки, таджики…. А в войну ваши дедушки и бабушки, тети, где были? Их эвакуировали в Ср. Азию и люди, которых вы не хотите, давали им кров и работу, спасали их жизни, а значит и ваши, иначе бы вы не родились!Татьяна АтакишиеваАга! А как только Союз распался, они первые повыгоняли русских, мол, без вас нам жить будет лучше, а теперь прутся целыми аулами в ненавистную Россию за деньгами.Олег СамойловВо как! А ИЗ России КТО первым рванул? Ну, и про то, что русских из "братских" республик гнать начали в девяностые. Вопросик знатокам, даже ДВА! 1. КАК вели себя русские, украинцы и белорусы по отношению к местному населению? Только про безграничную любовь, уважение и преклонение перед традициями местного населения НЕ надо! Имел неосторожность наблюдать картинку сего! 2. Национализм кто-нибудь отменял? А КТО этот национализм на окраинах Советской империи вскармливал и взращивал? Фамилии и ДОЛЖНОСТЬ главных вскармливателей назвать?Вячеслав 5Я вас давно приметил.не городите чушь и не пишите её.что до Русских в бывших республиках.не имеете даже понятия.как они жили там и почему уехали домой??-да домой вам не понять этого.Николай ПолежаевЯ жил в Прибалтике 20 лет и как раз наблюдал отношение к нам местного населения...сидят за моим столом на дне рождения в гостях и русских помоями поливают,хотя у них даже не было вывесок на русском и никто их никак не притеснял никогда..".Сколько волка не корми - он в лес всё равно смотрит."Именно они своим отношением и сделали меня националистом русским,иначе после всего пережитого в 90 и не может быть!Николай РязановАвтор проплаченный подлец,а в России,в глубинке безработица,а на работу берут безруких чурок,а в столицу,хоть строителем,хоть дворником с периферии очередь стояла бы,а уж таксистом...Олег СамойловВот потому и берут безруких, потому, что в глубинке из россиян такие долбоебы, как ты, сидят, не желая работать НИЧУТЬ! И бедненьких, несчастненьких россиян хер затащишь на работу за те же 30-40 тысяч! Россияне же гордые! Они считают, что пусть "чурки" въебывают за эти деньги!Николай ПолежаевСам видать чурка недоделанный...чего так выкаблучиваешься?Назови своё настоящее имя,Ахмед...Ехал вчера на такси с узбеком...без маски был он...всю дорогу мне втюхивал добавку японскую,сам рассказывал,как заболел ,температурил,но не пошёл к врачу и ездит заражает русский народ,ублюдок...Николай РязановЧто,проститутка,гроши строительных магнатов отрабатываешь?Что бы они у тебя в глотке застряли.В поездках по России неоднократно встречал бригады русских ребят строителей,которые возвращались домой,так как на работу брали гастарбайтеров,на которых магнаты делают свои миллиарды,а за качество строительства гастеров на родине поубивали бы,а таких как ты надо полетанью выводить,мразь!ГеоргийЯ не знаю как у вас в других городах, но в Калининграде с нацменами проблема. Цены у них не ниже, а зачастую выше, чем у наших, а качество сильно упало. Ну и ещё постоянные проблемы с транспортом, инструментом и т. д.ГеоргийЯ не знаю как у вас в других городах, но в Калининграде с нацменами проблема. Цены у них не ниже, а зачастую выше, чем у наших, а качество сильно упало. Ну и ещё постоянные проблемы с транспортом, инструментом и т. д.ГеоргийЗакушались ребятаТамара СлавгородскаяВ этом году делали ремонт на даче. Выяснилось, что на кровельные работы и ремонт электрики можно найти наших ребят, а вот земляные и бетонные работы нам делали таджики, быстро и качественно. Произошло разделение труда. Ничего плохого я в этом не вижу.Тамара ФроловаПо крайней мере с кем я сталкивалась работали хорошоТатьяна АтакишиеваВам повезло. У нас делали ремонт таджики. Запросили в два раза меньше, чем бригада русских. Но лучше бы согласились на наших, так как вышло гораздо дороже. Комнату, холл и санузел 4 человека делали больше трёх недель, в результате пришлось почти все переделывать. А сколько далеко не дешёвых материалов было ими испорчено. И я до сих пор удивляюсь их мастерству имитировать бурную деятельность и при этом ничего не сделать или сделать минимум. После таджиков у нас работал армянин, переделывал их косяки, а точнее почти все заново делал. Он один за 4 дня сделал всю работу, которую они за 3 недели вчетвером не смогли сделать, да и качество не сравнить.Наталья ИвановаСоседка пригласила из ЖЭКа мастера-отделочника для ремонта ванной. Вроде русский, но точно славянин. Запросил "под ключ" 100 тыс. Ниже этажом производили ремонт кухни другим соседям таджики. Мы попросили их сделать ремонт, они запросили 52 тыс. Конечно же, соседка согласилась. Сделали ремонт качественно. Не все, конечно, приезжие зверьки и "эталон" наглости и хамства. И всё равно, не хотелось бы видеть азиатские лица, т.к. они постепенно втираются в нашу страну и требуют для себя строительства мечетей. Они интегрируются, рожают много детей, и вот уже в вагоне не видно лица русских - одни кавказцы с бородами и узкоглазые киргизы. Картина невесёлая. Боюсь, что вместо церквей будем наблюдать чужеземные храмы...Вячеслав 5Я как то прочитал в журнале.что негры из Африки.хорошие спортсмены и очень выносливые.можно их пригласить к нам и разделить с ними победы спортивные?.Тамара ФроловаА кто нам мешает работать так же и рожать детей?Наталья ИвановаМы сами и мешаем... Надо начинать с себя быть такими, чтобы ни в чьей помощи не нуждаться...СергейАффтор дурак, а скорее всего проплаченный троль.Геннадий КресовНаучите москвичей убирать за собой срач, и не нужны будут Узбеки. Или платить научите власть имущих,за проделанную работу. Дворник работает как трактор,а получает 10 р. А менеджер(офисный плангтон) не делает ни х.я и получает в 100 раз большеКомментировать
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