Капрезе – как приготовить классическое итальянское блюдо

Капрезе считается идеальным вариантом блюда для теплого периода года. Такое классическое итальянское блюдо завоевало поклонников во всем мире, благодаря невероятному объединению сочных помидоров, ароматного базилика и сливочного сыра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии