Уложили на лопатки: Русские патриоты сделали красочное предупреждение о ВАДА

Время узнать правду!ПолитикаУложили на лопатки: Русские патриоты сделали красочное предупреждение о ВАДА В Москве на стене одного из домов появилось граффити в поддержку спортсменов олимпийской сборной России.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАстон Мартинвада должна быть расформирована из за своей антироссийской политики , только наше государство подверглось такой процедуре как лишение флага и гимна , это вообще то геноцид государства как такового и слабость по сути наших политиков , сложно представить что например германию или ту же сша лишат флага и гимна а из нашего государства сделали "пластилин" и лепят чего хотят , разве за это наши дедушки воевали и проливали кровь свою на полях сражений , где достоинство то , реформаторы блинВладимир ДомнинДа WADA уже повержена, о чем Вы пишите?Астон Мартинона разве исчезла ???Владимир ДомнинЗачем уничтожать завоевания. Учитесь у Путина. Поверженный противник становится самым лояльным холуем. Вот, например, Красовский.Сергей НововожиловЯ не знаю как, но к следующей олимпиаде зимней или летней наша власть должна решить, флаг и Гимн должны быть НАШИ. Иначе только за это надо прокатить на выборах ЕР и голосовать за компартию России. При СССР такого позора представить было НЕЛЬЗЯ.Владимир ДомнинЧто-то это мне напоминает анекдот про медведя.Комментировать
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