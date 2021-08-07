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Уложили на лопатки: Русские патриоты сделали красочное предупреждение о ВАДА

Уложили на лопатки: Русские патриоты сделали красочное предупреждение о ВАДА

В Москве на стене одного из домов появилось граффити в поддержку спортсменов олимпийской сборной России.

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Астон Мартин
вада должна быть расформирована из за своей антироссийской политики , только наше государство подверглось такой процедуре как лишение флага и гимна , это вообще то геноцид государства как такового и слабость по сути наших политиков , сложно представить что например германию или ту же сша лишат флага и гимна а из нашего государства сделали "пластилин" и лепят чего хотят , разве за это наши дедушки воевали и проливали кровь свою на полях сражений , где достоинство то , реформаторы блин
Владимир Домнин
Да WADA уже повержена, о чем Вы пишите?
Астон Мартин
она разве исчезла ???
Владимир Домнин
Зачем уничтожать завоевания. Учитесь у Путина. Поверженный противник становится самым лояльным холуем. Вот, например, Красовский.
Сергей Нововожилов
Я не знаю как, но к следующей олимпиаде зимней или летней наша власть должна решить, флаг и Гимн должны быть НАШИ. Иначе только за это надо прокатить на выборах ЕР и голосовать за компартию России. При СССР такого позора представить было НЕЛЬЗЯ.
Владимир Домнин
Что-то это мне напоминает анекдот про медведя.

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