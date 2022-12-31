Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Уткульбаев утвержден главным тренером «Рубина» («ФНЛ с Ильевым»)

Уткульбаев утвержден главным тренером «Рубина» («ФНЛ с Ильевым»)

Юрий Уткульбаев подписал контракт с «Рубином» в качестве полноправного главного тренера. Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх