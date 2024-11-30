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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл заявил, что взял бы титул в «Макларене» и «Ред Булл»: «Ферстаппена вполне можно обыгрывать, Норрис потерял много очков»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос о том, выиграл ли бы он титул в болиде «Макларена» 2024 года.

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