Начальник гарнизона ВСУ спрогнозировал новое наступление российской армии на Харьков

Российские вооруженные силы вновь перейдут в наступление на Харьков в ближайшее время. Об этом заявил начальник Харьковского гарнизона ВСУ (вооруженных сил Украины) бригадный генерал юстиции Сергей Мельник в интервью изданию NOS из Нидерландов.