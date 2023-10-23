Битва за Авдеевку, 12-й день: «Похоже, за Горловкой крутой „замес“ был»

Русский «гигантский пулемет», броня и «Орланы» расшатывают оборону ВСУ Александр Ситников Фото: Станислав Красильников/ТАСС Советник главы ДНР Ян Гагин заявил о том, что российские войска в последние недели продвигаются по всему фронту.
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