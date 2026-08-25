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«Ак Барс» подписал контракт с Хэйсом на год. Экс-форвард «Питтсбурга» провел 12 сезонов в НХЛ

« Ак Барс » подписал контракт с 34-летним нападающим  Кевином Хэйсом . Срок соглашения с игроком рассчитан до 31 мая 2027 года.

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