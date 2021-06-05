KMW становится совладельцем эстонской компании Milrem Robotics

Германская компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 31 мая 2021 года подписала соглашение о приобретении ею 24,9% акций эстонской компании Milrem Robotics, известной в качестве разработчика безэкипажных гусеничных наземных платформ (робототехнических комплексов) THeMIS и Type-XГерманская компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 31 мая 2021 года подписала соглашение о приобретении ею 24,9% акций эстонской компании Milrem Robotics, известной в качестве разработчика безэкипажных гусеничных наземных платформ (робототехнических комплексов) THeMIS и Type-X.