Антимонопольщики проверят цены на стройматериалы

Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе проверить необоснованный рост цен на строительные материалы, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах международной выставки «Россия», пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии