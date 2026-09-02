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Царьград

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Адвокаты заявили о задержке передачи тела Младича из Гааги на 24 дня

Адвокаты заявили о задержке передачи тела Младича из Гааги на 24 дня

Генерал Ратко Младич, скончавшийся 27 августа в Гааге, не сможет быть передан родственникам ранее чем через 24 дня, заявил его адвокат.

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