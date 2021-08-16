Главные Скрепы России: Победа 1945 года, космос, Олимпиада и Владимир Путин

Медвежий уголПолитикаГлавные Скрепы России: Победа 1945 года, космос, Олимпиада и Владимир Путин По большому счёту, все причины гордиться своей страной и быть её патриотом, достались нам от Советского Союза.Вернуться к статье769НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаЕсли советские коммунисты и их сторонники всегда гордились и гордятся тем ,что они СДЕЛАЛИ полезного для своей страны и народа,то их враги 30 лет после захвата ими РСФСР ,гордятся тем ,что они ПОИМЕЛИ за счет чужого труда ,за счет России и российского народа ,пошлялись по миру ,вывезли из России ,обожрались подделками под советские продукты ,и у них бесполезно спрашивать -а что они полезного сделали для России и её народа ,они этот вопрос просто не понимают .Скиф ТуранМертворождённый Советский Союз был обречён и распался вследствие внутреннего разложения системы.Н(Наталья Землянская (Королёва)Где вы сейчас видели коммунистов?-одни буржуи,начиная с Зюганова,Грудинина и Платошкина.SSoberingСоветские коммунисты и их сторонники гордятся тем, что завалили в своё время сельское хозяйство, автопром, генетику, кибернетику, радиоэлектронику, вычислительную технику, сотовую связь, интернет и т.д. Также советские коммунисты и их сторонники гордятся тем, что зад свой подтирали газетами. Советские коммунисты и их сторонники ненавидят Путина за то, что он вытаскивает их из этого дерьма!Татьяна Александровна ШаталоваСоветских коммунистов давно уже нет на свете. А Путин кого вытаскивает, да никак не вытащит? Обожравшихся либеральных паразитов.SSoberingЭти либеральные паразиты как только не пытаются скинуть Путина, да мозгов у них нет! ОбразовывайсяН(Наталья Землянская (Королёва)Не советские коммунисты завалили,а горби со своей раисой начал,а ЕБН со своей "семейкой" закончил.SSoberingВалить начали с Хруща. А в головах народа сегодня победил ГКЧП.SSoberingТогдашний народ надеялся на будущее. Сегодняшний народ надеется на прошлое, двигаясь в будущее спиной. Так его научили.ИИринаХа, помимо самых омерзительных качеств человечества , сосредоточенных во врагах коммунистов ,захвативших республики СССР ,разграбивших их ,угробивших ВСЕ отрасли в них ,они еще и сами доказали ,что они полные ничтожества . Вот , КАЖДЫЙ раз ,когда пишешь о НИХ ,сравниваешь ИХ с советским коммунистами и их сторонниками ,ни один из них не способен ЗАщищать их антисоветскую клику ,все всегда трусливо "переводят стрелки " на коммунистов .Скиф ТуранМертворождённый Советский Союз был обречён и распался вследствие внутреннего разложения системы.НШНина ШалеваВ СССР зарождался класс буржуазии. Хотя бы даже цеховики, они создавали плацдарм для частного бизнеса в СССР.SSoberingКоммунисты, глупая Ирина, и развалили сами себя.Татьяна Александровна ШаталоваЭто были уже не коммунисты. Это были выродки. Зомби.Татьяна Александровна ШаталоваЭто были уже не коммунисты. Это были выродки. Зомби.SSoberingВот сразу после убийства Сталина, власть взяли выродки, коммунисты-троцкисты. А большевики с коммунистами ничего общего не имеют по идеологии.SSoberingРусский большевизм — уникальное явление в истории человечества, которое до сих пор вызывает много вопросов. Что такое большевизм? Чем большевики отличаются от коммунистов? Как большевики построили Советское государство в условиях Мировой войны XX века? Почему царская Россия проиграла первый этап Мировой войны — Первую Мировую войну, а под руководством большевиков СССР-Россия триумфально выиграл(а) второй этап — Вторую Мировую войну? Почему белые генералы вступали в ряды Красной Армии? Как русские большевики смогли не только победить в гражданской войне, но и отразить иностранную агрессию, создав проблемы внутри стран-интервентов? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте в этой книге. Аналитическая записка «Большевизм — естественная основа России» с уточнениями и дополнениями от 01 июня 2020 годаНаум Наумов""""""""""""""Это были уже не коммунисты. Это были выродки. Зомби.""""""""""""" Так большевики и растили, и воспитывали выродков, зомби. Самых отпетых выродков принимали в партию и ставили на должности.НШНина ШалеваРусские после французов начали гнобить императоров в Российской империи начиная с 19 века. Планы по уничтожению самодержавия в течении 100 лет привели в мировой Революции. С тех самых пор весь мир раскололся надвое. До сих пор Революция продолжает действовать на общественные отношения во всем мире!!! И Путин ВВ продолжает наш путь развития всего Государства по Российским законам бытия, перешедшие в другие форматы.SSoberingГнобить не русские начали (как и не французы), а глобалисты выстраивали бесструктурным способом свою глобальную политику таким образом, чтобы при помощи Наполеона развалить Россию и саму Францию. так и при помощи марксизма развалить Российскую империю и германию.НШНина ШалеваИмеется в виду, что французы по структуре были первыми революционерами по классификации. А у нас был свой путь-- убирать императоров, как истязателей российского народа.SSoberingНу да. Французов первыми направили в нужное русло революции, с последующими, обязательными репрессиями. 100 лет опускали англичане Францию. А вот в Российской империи убирать императоров, как истязателей российского народа, обучали высадившиеся боевики из за океана. Они же и устроили Февральскую. Кстати большевики в Февральской не принимали участие.Сергей РоссиПобедой мы, конечно, можем гордиться. Это единственная реальная гордость, дав вот только 99 % живущих никакого отношения к ней не имеют. Спасибо деду за победу уже малоактуально, скорее спасибо прадеду. За победу в Гражданской 1918-1920 тоже гордились, но время прошло и это просто исторический факт далеких предков. Как Бородинское сражение 1812 года...Скиф ТуранАффтор враг! Он называет ПРАВОСЛАВИЕ, вопреки, нашей древней истории и здравому смыслу, ничего не значащей "скрепкой", делая вид что не понимает, что история создания и существования России основана на духовном единении русских на основе ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИИ.Александр ДементьевВот вылезет в сеть гнида вроде Soberingа и начинает ставить клейма и гадить исподтишка. Откуда выпал, почему маскируется, с какой целью гадости в сети пишет? Напрашивается вывод - Засланный казачок - подпиндосник.Сергей РоссиПодпиндосник, это , стало выть тот, кто озвучивает точку зрения Госдепа . Ну у них с Sobering абсолютно разные точки зрения. США вообще ни разу не сталинисты. Ты наверное думаешь, что на всё есть две точки зрения твоя и пиндосов. Ошибаешься, их гораздо больше )))))Владимир EвтушенкоВот потому Собака подпиндосник, ибо чт о он, что США одинаково ненавидят СССР.Александр ДементьевНе надо. Эта гнида работает именно и на Госдеп, и на всех, кто ненавидит Россию и русский народСергей РоссиНу ты сказал.... чтоб работать на Госдеп очень заслужить надо. Надо должность солидную занимать, а пенсионеры Госдепу не нужныСкиф ТуранСССР был далёк от идеала, но после того как КОММУНЯКИ РАЗВАЛИЛИ Империю, начался леденящий душу пиздец. Благодаря КПСС, мы просрали Родину, которую не победил даже фашизм, просрали настоящую третью мировую — "холодную войну", просрали Конституцию, просрали и распилили вторую в мире промышленность, распилили ВПК, распилили культуру и престиж страны, распилили армию и флот, распилили социальное обеспечение, распилили науку, разорвали советский народ и бросили русских в СНГ. КОММУНЯКИ, банальные, хотя и трушные патриоты, всегда и даже в СССР имевшие к марксизму чисто ритуальное отношение. Нет ничего удивительного, что именно они, прикрываясь, псевдо патриотическими лозунгами пытаются расшатать, и в очередной раз погубить, мою страну .alexanderКОММУНЯКИ не РАЗВАЛИЛИ СССР, они его сделали сильной. Развалили СССР и Россию предатели, пролезшие а партию ЦК КПСС. Так что между коммунистами и предателями, большая разница. Путину хвала и слава, за то что он поднял матушку РОССИЮ с кален. Тепер ему осталось, воров,коррупционеров и предателей поставить на колени и матушка РОССИЯ снова заживёт припеваючи.Скиф ТуранВоры, коррупционеры и предатели - это наследие СССР! Только через три поколения, они может быть исправятся. А сейчас, нужно работать с тем народом который есть, так как другого народа у нас нет.Владимир БалаевЭто в СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ Китае, с коррупцией реально борятся, а у нас она только расцветает махровым цветом! Ещё, Слава Богу.что есть такие люди во власти, как Сергей Кужугетович, иначе и Россию бы развалили уже.....Наум Наумов""""""""""""""Развалили СССР и Россию предатели, пролезшие а партию ЦК КПСС. """""""""""""" Да все коммунисты были предателями, только одни пролезли в ЦК и политбюро, а другие не смогли пролезть к кормушке.Наум Наумов"""""Это в СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ Китае, с коррупцией реально борятся, """"""""" Китай давно уже, нормальная капиталистическая страна. А коррупция в головах, её просто так не победить.НШНина ШалеваИ помогать во всем Президенту Владимиру Путину. Это наша страна и наш Президент!Скиф ТуранОткуда могли взяться предатели, если страну сторожил КГБ "Щит и меч КПСС". В то время даже на кухне, неосторожно сказанное слово, могли наказать. Предала, страну и народ КПСС, партия предателей.Александр ГоловиновУ автора статьи - нет ума, поэтому и гордиться нечем. Он может только вот так растекаться мыслью по древу…Татьяна Александровна ШаталоваЭто ты, паршивец пишешь ни о чём. Автор тебе факты приводит. Но они тебе не нравятся, паршивец.Александр ГоловиновКто как обзывается - тот так и называется.Юрий СтарикВсё правильно, но где будущее России и её народа???????Татьяна Александровна ШаталоваБудущее - это инферно.Юрий СтарикНет.......Владимир EвтушенкоТуран, ты пгмнутая нацистская мразь. Кстати, русофоб Достоевский, не говорил этих слов.Владимир EвтушенкоСкот дурак, Воры, коррупционеры и предатели - это порождение РФ и ЕР! Только через три поколения, они может быть исправятся. А сейчас, нужно работать с тем народом который есть, так как другого народа у нас нет.Владимир EвтушенкоСобакинг Ты ничего мне противопоставить не можешь, кроме как "сам дурак". Ты бы букварь бы взял по новой, на старости летSSoberingТутошним дурачкам от рождения......... Если бы Россия не просела так из-за Романовых (и особенно из-за указа «о кухаркиных детях»), у Сталина не было бы необходимости проводить какой-то ребрендинг марксизма. Но после Сталина был Хрущёв, после Сталина был Брежнев, и вот уже на сталинском ребрендинге… Сталин при помощи марксизма страну поднимал, а Хрущёв, Брежнев, Горбачёв разрушили при помощи марксизма. То есть это инструмент разрушения государства, он как был им, так им и остался, Сталин просто другое делал – он страну восстанавливал. И если бы у нас не было такой катастрофической ситуации в системе народного образования, то у нас и не было бы необходимости… мы бы вообще не дошли до ситуации, когда мы вступаем в мировую войну да ещё против естественного союзника на стороне политических противников (фактически воевали против себя, разрушили своё государство) – этого бы не было, страна бы могла динамично развиваться. Но генералы, как те, которые выступали за Февральскую революцию, так и те, которые продолжили и закончили Октябрьской революцией, понимали, что при этом управлении потенциала развития у страны нет – эта система управления страну ведёт к гибели. И поэтому что было в инструментарии у генералов Генерального штаба (а точнее – у Главного разведывательного управления), то и взяли. А под рукой у них было мировое революционное движение. И вот они взяли один из сегментов – партию большевиков – и на основе этого совершили спасение страны. А марксизм вынуждены были использовать, потому что, как оказалось, кадрового корпуса своего нет: часть сбежала… А что остаётся? Надо получить какие-то кадры (специалистов) с Запада, значит, надо с троцкистами не конфликтовать по мере возможности, и поэтому Коминтерн существовал до 1943 года и ещё много чего было. Но это вообще вопрос большой и объёмный, и очень интересный. Поэтому марксизм никакого положительного влияния (кроме вреда) России не принёс. Но негативный опыт – тоже опыт.Владимир БалаевСкрепами являются лучшие культурные и нравственные традиции унаследованные и от Российской империи и от Советского Союза... Было бы ещё лучше, если бы наш президент был последователен в отстаивании интересов народа и государства ВНУТРИ Российской федерации, а так страна превращается в "тяни-толкай" - два шага вперёд, три назад.... Грефы, Чубайсы. Познеры и прочая нечисть разрушает страну безнаказанно и нагло....SSoberingВсё похерили коммунисты, что было большевиками и Сталиным создано. Даже собственные наработки в науках и изобретениях похерили. И всё в угоду глобалистам. Недаром в партию без разбора принимали рабочих и колхозников. Им легко было замутить голову. Делали из них обычных троцкистов. А вот большевиков гнобили, расстреливали, применяли карательную медицину. Но несмотря на это большевизм даже в народе начал преобладать. Глобалистам большевизм не нужен был. Советский троцкизм им нужен был для самоуничтожения СССР. Они испугались роста большевизма и ускорили развал СССР. Все дурачки кто тут вякает за коммунистов сами же всё и сделали для его сокрушения.SSoberingЕщё в 70-80 годы совковую элиту стали обучать разрушению СССР Работал на этом поприще небезуспешно Щедровицкий. В 80 е стали посылать на учёбу за рубеж будующих дебилов - младореформаторов. ТУПЫЕ ЛЮБИТЕЛИ КОММУНИЗМА! ВЫ ЧТО ХОТЕЛИ - ТОГО И ЗАСЛУЖИЛИ.SSoberingБольшевики были самой маленькой партией. Когда большевик Ленин в апреле 1917-го года на утверждение, что сейчас идёт полный развал страны, (уже в апреле признавали, что деятельность Временного правительства привела к полному развалу государственности), что ни одна партия сейчас не возьмётся наводить порядок в стране, сказал: «Есть такая партия!» - над ним смеялись. Смеялись не только потому, что это звучало абсурдно: кто же возьмёт на себя такую роль - управление государством, которое уже практически рассыпалось, но и потому, что большевиков было с гулькин нос. Их к революции 50 тысяч только набралось против миллионной эсеровской партии. А почему их 50 тысяч набралось? А потому что и бундовцы, и меньшевики, и троцкисты – все записались поддержать большевиков. Тогда просто посчитали общее количество, не разделяя, кто есть кто. Развал страны и создание различных государств на её территории был запланирован ещё в 19-м веке. Под это дело была создана Марксом теория и создавались кадры, революционные партии, подгонялся внешний государственный ресурс. И встал вопрос: «А как спасти Россию?» Но по планам Февральской революции России не должно было остаться. Просто не должно было остаться. Она должна была сгореть в огне гражданской войны. Когда Троцкий говорил, что «Россия – это хворост в огне мировой революции», имелось ввиду, что русских мужиков нужно было использовать для того, чтобы они на штыках принесли революцию так же, как это сделали французские мужики, когда на своих штыках несли революцию. Чем закончилась революционность Франции? Из 27 миллионов населения на момент совершения революции в 1793-м году к 1815-му году осталось 17 миллионов. Вот то же самое хотели повторить с Россией. И Ленин, понимая очень многое, дорого заплатил за своё желание спасти Россию. Он заключил Брестский мир, и за это его убили. Сталин тоже всё это понимал.SSoberingВот на основе воспитания у вас любви к Ленину (деваться некуда было), ненависти к Сталину и воспитывался у вас, дебилов, троцкизм, любовь к дармовой похлёбке, которую указывали из какого места корыта её хлебать. Т.е. делали из вас людей с совковым менталитетом.Владимир БалаевМозги нашей молодёжи промыли конечно основательно, и они как слепые щенки не понимают, что мы доедаем сегодня достижения СССР, науки, промышленности, лучшего в мире образования... То, что сволочи, предатели страны вылезли во власть и развалили Советский Союз - это громадная трагедия, приведшая к многочисленным кровавым конфликтам, тлеющим и сегодня ещё на Донбассе с и в Средней Азии (если бы не бросили Наджибуллу в Афганистане, то сейчас там был бы порядок, духов тогда уже совсем зашугали!) А молодёжь, я не виню, они ещё не знают правды, они не прошли очищения болью, и верят всякой хуйне, которую несут либерасты....Татьяна Александровна ШаталоваБраво.SSoberingВ результате вашей безмолвной поддержки коммунистов-троцкистов, те развалили СССР, создали либеральную номенклатуру взамен коммунистической и парят вам мозги.... Вот слова тех, кого вы зовёте друзьями Путина... На Петербургском экономическом форуме во время так называемого обеда Сбербанка... Греф:- " «А ну-ка, какая тут у нас разбивочка? Кто верит в эти национальные проекты, а кто не верит?». Голикова, прямым текстом:- «Мы всё полностью дискредитируем, всё дискредитируем!» Силуанов: «Мы сделаем таким образом, что народ взвоет и проклянёт Путина с его национальными проектами». Шохин:- «А! Перестроечки тебе захотелось? Устроим мы тебе Перестроечку»! «Кудрин, ты вот, значит, что хочешь – чтобы Соединённым Штатам достались эти денежки, которые нарабатывают люди (чиновники и олигархи). Иначе ты здесь Путину устроишь полное обрушение. Ты не Путину – ты стране это устраиваешь».SSoberingТаким образом вы, ДУРАЧКИ, парите за всё то, что угодно для США!Алексей СафроновКак бы, сей черноротый говорун не старался отделить современную РОССИЮ от перечисленных Побед и Великих достижений недавнего нашего прошлого, но большинство людей неразрывно связаны со своим Великим советским прошлым и не менее Великим настоящим. Всё перечисленное, как принадлежало, так и принадлежит НАМ!Татьяна Александровна ШаталоваДа щаас! Вам! Жалкие недоноски олигархического капитализма. Это принадлежит нам, советским людям. И памяти народа. Который, когда нибудь, вспомнит, какой он был великий. И встряхнёт сонную одурь и тенёта со своих могучих плеч.Татьяна Александровна ШаталоваЗащитники престижа нынешней системы. Жалкие недоноски олигархического капитализма. Это всё перечисленное, принадлежит нам, советским людям. И памяти народа. Про нас будут складывать легенды. Который, когда нибудь, вспомнит, какой он был великий. И встряхнёт сонную одурь и тенёта либерального олигархата со своих могучих плеч. Если доживёт.SSoberingРусский большевизм — уникальное явление в истории человечества, которое до сих пор вызывает много вопросов. Что такое большевизм? Чем большевики отличаются от коммунистов? Как большевики построили Советское государство в условиях Мировой войны XX века? Почему царская Россия проиграла первый этап Мировой войны — Первую Мировую войну, а под руководством большевиков СССР-Россия триумфально выиграл(а) второй этап — Вторую Мировую войну? Почему белые генералы вступали в ряды Красной Армии? Как русские большевики смогли не только победить в гражданской войне, но и отразить иностранную агрессию, создав проблемы внутри стран-интервентов? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте в этой книге. Аналитическая записка «Большевизм — естественная основа России» с уточнениями и дополнениями от 01 июня 2020 годаSSoberingА вы скрепы ищете в прогнившем СССР сразу после убийства Сталина и Берия, дураки.Татьяна Александровна ШаталоваSobering Слушай! ты меня достал. заблокировал меня, а сам брешешь, как шавка, на меня. К твоему сведению, Я посидела в Ленинке гораздо больше тебя, если ты вообще там был. Я писала диссертацию. И с увлечением читала труды гения всех времён и народов - Владимира Ильича. А ты пересказываешь какой то конспиралогический бред. Основная идея большевизма - была коммунистическая идея. Коммунистическая партия выросла из партии большевиков. Троцкисты, наоборот, извращали учение Маркса и Энгельса. Меньшевики отнюдь не были коммунистами. И пускаться с тобой в исторические дебаты я не собираюсь. Ты используешь свои ложные знания для того, чтобы облить грязью СССР и коммунистов в целом. А я знаю примеры искреннего служения идее. Моя бабушка была первой комсомолкой. В неё стреляли кулаки. Мой отец был кристальной воды коммунистом. И стал героем Великой отечественной. Да весь Великий Советский народ жил и творил и строил и воевал с идеями коммунизма.Наум Наумов""""""""Основная идея большевизма - была коммунистическая идея."""""""" А что это за коммунистическая идея? О чём там? Чего большевики добивались, уничтожая народ и всё живое?ИИринаПочему вы ,враги СССР и советского народа ,так люто ненавидите свою страну и народ ? От вас ВСЕГДА ,и при Советской власти ,и особенно ,после захвата вами СССР ,когда вы получили свободу вытворять что вам вздумается -один только вред стране и народу ,и огромные жертвы народа ,и вы доказали ,что вы только за всё ХУДШЕЕ для своей страны и народа по сравнению с СССР .Наум НаумовКоммунисты, это враги народа, уничтожившие миллионы добропорядочных людей. Враги коммунистов, это весь советский народ.НШНина ШалеваЧто бы там не было, но Россия построила совершенно новое Государство, это было Государство для всего мира не понятным, но в нем уничтожалось право на эксплуатацию человека человеком. Уничтожалась частная собственность. Русский большевизм уничтожал то, чем жило человечество с самого своего рождения. И весь этот новый социалистический строй претерпел коллизии, но мировая идея коммунизма реально бродит по миру.Наум Наумов""""""""""""Россия построила совершенно новое Государство, это было Государство для всего мира не понятным, но в нем уничтожалось право на эксплуатацию человека человеком. Уничтожалась частная собственность. Русский большевизм уничтожал то, чем жило человечество с самого своего рождения. """"""""""""" Это верно, большевики только и делали, что уничтожали всё вокруг, а когда уже нечего стало уничтожать, уничтожили советский союз и советскую власть. Большевики, это разрушители, полная противоположность творцам и созидателям.Варюша ПодругаБлагодарю за статью!НШНина ШалеваНас до сих пор в мире боятся, ненавидят, но Россия у всех на языке, как жить нам всем дальше. Много зависит от России, от векторности нашей политики. И эту векторную политику прекрасно осуществляет наш Владимир Путин. Путин ВВ является главным скрепом всего, что есть в нашем Государстве. Мы как стояли на своей земле более 1000 лет тому назад, так и стоим твердо на своей огромной земле. И это главное!Скиф ТуранКПРФ, в моем понимании, давно уже не авангард рабочего класса. Российские коммунисты, предали идеи коммунизма, да и социализма как такового. У них нет коммунистических принципов, они лицемерны, подлы и считают настоящих рабочих и крестьян быдлом, неудачниками и сбродом. "Капитал" К. Маркса, работы Ленина и Сталина для них всего лишь ресурс по зарабатыванию капитала, а не руководство к действию по организации освобождения рабочего класса от "ОКОВ КАПИТАЛИЗМА".Сергей РоссиПричина одна. Нормально сработали американские спецслужбы, на фоне плеяды бездарей и предателей в руководстве СССРСкиф ТуранБыли в руководстве страной люди которые понимали что происходит, но не могли переломить ситуацию, от безысходности, они стрелялись. Сама государственная система, изначально была гнилой, поэтому и развалилась в течении нескольких дней.SSoberingПроцесс глобализации – процесс объективный. Но управление этим процессом носит субъективный характер. Процесс глобализации выражается в процессе концентрации управления производительными силами на планете Земля. И пока одно государство не знало о другом, было одно состояние. Но как только эти системы узнали друг о друге, то началось взаимодействие, при котором более сильная система начинает подавлять более слабую систему, включать её в свою систему управления, в свой, так сказать, периметр ответственности, то есть когда возможности одной системы усиливаются за счёт возможностей другой системы. Это может носить как взаимовыгодный характер, так и характер подавления. Процесс глобализации ни отменить, ни запретить нельзя. Постоянно расширяется область географических знаний, и разные страны, разные народы начинают контактировать друг с другом. Но управление этим объективным процессом носит субъективный характер. Глобальное управление всегда пыталось выбить Россию, как конкурента по субъектности управления глобализацией. Потому что построение межгосударственных отношений на основе Русского мира, когда сохраняются все народы, сохраняются все культуры, глобальному управлению в лице Глобального Предиктора было просто неприемлемо. Именно отсюда постоянная военная экспансия Запада в Россию, именно отсюда беспримерная жестокость Запада по отношению к мирному населению России, именно отсюда гигантский, чудовищный по своей сути проект создания из русских «антирусских», то есть создание из русских людей бандеровцев, украинцев, власовцев. Россию во всех войнах старались добить. И Первая мировая война, а вернее первый этап Мировой войны ХХ века, должен был поставить крест на России, полностью. Россия была целенаправленно доведена до Февральской революции, и в результате этого была расчленена на множество национальных квартир. Именно тогда была создана Украина и все остальные национальные автономии. И думали, что всё, России больше нет, что будет множество сувенирных государств и больше не будет России. Но нашлась кучка большевиков, которая совершила Великую Октябрьскую социалистическую революцию и спасла страну. Более того, большевики осуществили такой промышленный рывок в развитии, что Россия уже практически собственными силами смогла победить во втором этапе Мировой войны XX века – во Второй мировой войне. Именно за это ненавидят большевиков внутри России. Ненавидят все подпиндосники. Самым ярым подпиндосником был Яковлев. Ведь именно он провёл параллель между большевизмом и фашизмом! Да, это не попало в газету «Известия», но общество тряхануло капитально, когда он сказал, что большевизм и фашизм – это две стороны одной медали, медали зла. То есть и то, и другое – это зло, причём фашизм есть производная большевизма. Это же до какой степени нужно ненавидеть свою страну, чтобы утверждать такое?SSoberingЗапад собрал весь совокупный потенциал всей Европы с Японией для сокрушения СССР, но не смогли. Россия стала вставать. И вот тогда было принято решение о полном объединении всей подконтрольной Западу… в том числе по полному задействовать всю колониальную систему, которая тогда ещё существовала, для того, чтобы этот совокупный потенциал смог противостоять Советскому Союзу и остановить его хотя бы на какое-то время. Все прекрасно понимали, что советская модель экономики жизнеспособна, и она однозначно выиграет экономическое соревнование с западной моделью экономики. И она выиграла уже к 1960-м годам, когда в 1961 году был запущен человек в космос. Она окончательно добила западную модель экономики в 1970-х годах, когда Никсон вынужден был объявить об отмене золотого содержания доллара. Но советская партсовноменклатура обеспечила не только миф о космических достижениях Соединённых Штатов , но и стала перекачивать на запад ресурсы для того, чтобы обеспечить продолжение жизни Запада, а внутри Советского Союза начали наращивать различные проблемы. Одной из таких проблем, которая, в общем-то, всегда напрягает обывателя, является проблема комфортного жизнеобеспечения. То есть появился дефицит. Хотя сталинская модель экономики показала, что эта модель экономики способна бороться с любым дефицитом. Но троцкистская власть СССР, начиная с Хрущёва, решение этого вопроса поставила в угоду глобалистов. Сначала хрущевская «слякоть», потом «застой» Брежнева и Перестройка Горбачёва были направлены на то, чтобы сначала создать массовый слой обывателя, а потом – чтобы этот обыватель обрушил свою страну на основе того, что он захотел триста сортов колбасы. В принципе, так и получилось. А творческая часть населения просто оказалась недееспособной в силу полного отсутствия у неё механизмов государственного управления и желания перестроить страну так, чтобы всё-таки страна развивалась правильно. Ведь никто не хотел крушения Советского Союза и крушения социалистической модели. Все хотели освободиться от этих пут, которые реально душили всё население, и хотели творчества. Так вот Глобальный Предиктор, понимая, что он не сможет победить Советский Союз и не сможет его остановить в конкурентной борьбе, объединил все ресурсы, чтобы хоть какое-то время продержаться. Какое время продержаться? Пока не умрёт Сталин. Большевиков в значительной степени выбили во время Великой Отечественной войны, на фронтах Великой Отечественной. Они в значительной степени реально надорвались, восстанавливая народное хозяйство. А все посты в государстве практически полностью заняли троцкисты. И этим троцкистам нужно было всего лишь только дождаться, когда сталинизм, большевизм и это движение вперёд угаснут по инерции среди широких слоев населения. Поэтому-то они и поставили страну в «застой». Сталин прекрасно понимал, к чему идёт страна, что у страны нет большевистских кадров для того, чтобы продолжить движение вперёд. И поэтому на съезде в 1952 году он добился переименования партии из ВКП(б) в КПСС, как знак того, что большевиков более нет у власти в стране.SSoberingЗачем глобалистам нужно, чтобы газ пошёл напрямую в Германию. Почему? Потому что тогда, внутри России, подпиндосные «россионские элиты» будут обрезаны, будет лишена ресурсной устойчивости американская страновая «элита» в Соединённых Штатах. А вопрос о том, что решить с Россией и Европой, для глобальщиков… знаете, для них 100 лет не срок. И управленческий манёвр «короткий оверштаг» – для них это нормальное явление. Они запускают «короткий оверштаг», и поэтому на этом «коротком оверштаге» нужно, чтобы страновые «элиты» в Европе окрепли. А для этого нужно, чтобы они напрямую получали ресурсы из России, без американского посредника в виде страновых «элит». А американским страновым «элитам» нужна война. Снова нужна война, как Первая и Вторая мировые войны. Или же чтобы Россия рухнула и её докушать. У них ничего не получается. Соответственно, раз у них ничего не получается, то американская страновая «элита» не может осознать: «Чего же мы такого не знаем? Мы вроде всё делаем, как делали до нас. Почему же у нас не получается?» Да потому и не получается, что они не знают, что такое концептуальная власть и глобальная политика. А это знает Путин. И поэтому возрождение суверенитета России идёт. Глобалисты сейчас зависят от России на сто процентов – если рухнет Россия, то рухнет цивилизация на планете Земля. Так вот, как только система управления в России готова, Путин делает следующий шаг. До этого нельзя насыщать ресурсами американских подпиндосников, это гибельно для России прежде всего, ну и для всего мира.ВВасилийЕдинственное, что можно пожалуй положить в копилку "новой России" - Крымский мост, да и то это из области престижа. Ну а различные стройки-проекты обогащают лишь узкий круг людей близких друзей.Комментировать
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