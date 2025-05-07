Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мужчину с беспилотником поймали на территории военной части под Новосибирском

Мужчину с беспилотником поймали на территории военной части под Новосибирском

Администрация рабочего поселка Краснообск сообщает о задержании сибиряка с беспилотником. Он запустил коптер во время проведения торжественного массового мероприятия, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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