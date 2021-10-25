Российские морпехи прогнали захвативших судно пиратов

Российские морпехи дали отпор пиратам у берегов Африки. Как сообщили в Министерстве обороны, экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отреагировал на сигнал бедствия, который подал контейнеровоз, идущий под флагом Панамы.
Российские морпехи дали отпор пиратам у берегов Африки. Как сообщили в Министерстве обороны, экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отреагировал на сигнал бедствия, который подал контейнеровоз, идущий под флагом Панамы.
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