Пятый канал

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Российские морпехи прогнали захвативших судно пиратов

Российские морпехи прогнали захвативших судно пиратов

Российские морпехи дали отпор пиратам у берегов Африки. Как сообщили в Министерстве обороны, экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отреагировал на сигнал бедствия, который подал контейнеровоз, идущий под флагом Панамы.

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