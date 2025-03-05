Школьники РФ смогут написать тренировочный ЕГЭ перед сдачей экзамена - Рособрнадзор

Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом ЕГЭ пройдет сегодня, сообщили в Рособрнадзоре. В ходе тренировки протестируют работу системы видеонаблюдения на госэкзамене, специалисты пунктов ЕГЭ проверят работу оборудования и программного обеспечения.