Школьники РФ смогут написать тренировочный ЕГЭ перед сдачей экзамена - Рособрнадзор

Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом ЕГЭ пройдет сегодня, сообщили в Рособрнадзоре. В ходе тренировки протестируют работу системы видеонаблюдения на госэкзамене, специалисты пунктов ЕГЭ проверят работу оборудования и программного обеспечения.
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