Нардеп Скороход: Уиткофф и Кушнер были в шоке от окружения Зеленского

Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер были в ужасе от поведения окружения украинского лидера Владимира Зеленского.
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