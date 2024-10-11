Беспилотник «коалиции» опасно сблизился с российским Су-35 в небе Сирии

Опасное сближение с российским самолетом Су-35 в небе над сирийской провинцией Хомс допустил беспилотный летательный аппарат MQ-9 американской «коалиции», заявил заместитель главы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк 11 октября на брифинге.