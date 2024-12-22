Пушков указал на серьезные проблемы Трампа с либеральной Европой

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил в Telegram-канале, что "антитрамповские настроения" либеральной Европы становятся существенной проблемой для избранного американского президента Дональда Трампа.
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