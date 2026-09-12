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Гендиректор «Факела» о 16-м месте в РПЛ: «Привыкаем к Премьер-лиге. Идем самым сложным путем – сохраняем костяк и пытаемся его качественно усилить»

Гендиректор «Факела» Дмитрий Кондратов высказался о последнем месте клуба в РПЛ после 7 туров.  В прошлом сезоне воронежцы выступали в Лиге PARI.

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