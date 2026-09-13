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Мировое обозрение

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В Кремле пояснили расширение ударов по Украине ящиком Пандоры, открытым Киевом, и посоветовали Литве опасаться ядерного удара

В Кремле пояснили расширение ударов по Украине ящиком Пандоры, открытым Киевом, и посоветовали Литве опасаться ядерного удара

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал развернутый комментарий по ключевым вопросам текущей военно-политической повестки, связав расширение географии и номенклатуры ударов российской армии с действиями киевского режима.

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